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Отдохнувший в Турции россиянин назвал отпуск мучением 

Катерина Саломе 2 часа назад
Россиянин назвал отпуск в Турции мучением
Фото: depositphotos.com
Отдохнувший в Турции россиянин назвал отпуск мучением. В блоге на платформе «Яндекс Дзен» он поделился своими впечатлениями.
Турист рассказал, что на курорт он отправился вместе с супругой. По его словам, отель, который они выбрали, их очень огорчил — им не понравилась ни еда, ни сама столовая. Кроме того, в гостинице не было кулеров с водой.
На третий день отпуска мужчина отравился, поэтому ему пришлось отправиться в местную больницу.

«Два дня без нормальной еды, тошнота и все сопутствующее. Отошел на третий день, а на следующий уже уезжать! Это была тяжелая неделя, вместо отдыха я получил отравление, усталость и много трат»,

— негодует путешественник.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянка поехала Занзибар и пожаловалась на голод.
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