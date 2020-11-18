Россиянин назвал отпуск в Турции мучением

Отдохнувший в Турции россиянин назвал отпуск мучением. В блоге на платформе «Яндекс Дзен» он поделился своими впечатлениями.

Турист рассказал, что на курорт он отправился вместе с супругой. По его словам, отель, который они выбрали, их очень огорчил — им не понравилась ни еда, ни сама столовая. Кроме того, в гостинице не было кулеров с водой.

На третий день отпуска мужчина отравился, поэтому ему пришлось отправиться в местную больницу.

«Два дня без нормальной еды, тошнота и все сопутствующее. Отошел на третий день, а на следующий уже уезжать! Это была тяжелая неделя, вместо отдыха я получил отравление, усталость и много трат»,

— негодует путешественник.