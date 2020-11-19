Райские острова, которые не покупают даже за копейки 

Смотрите видео узнайте о райских островах, которые уже много лет никто не хочет покупать. Обзавестись собственным островом под силу только очень обеспеченным людям, и некоторые миллионеры уже стали владельцами таких уголков. Однако некоторые острова никак не удаётся сбыть. Почему не могут продать остров Грюинард, хотя его цена всего 500 фунтов стерлингов? Чем отталкивает остров Окунасима, который Япония готова продать за 31 000 долларов? И что не так с фортом Кэррол, который можно прикупить всего за 30 000 долларов?