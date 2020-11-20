Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах 

Ролик рассказывает о секретах отелей, о которых знают лишь опытные путешественники. Считается, что чем дороже гостиница, тем лучше там сервис. Почти всегда это утверждение соответствует действительности, но даже в самых роскошных отелях есть места и вещи, прикасаться к которым лишний раз не стоит. Какие опасности подстерегают туристов в санузле, почему лучше отложить телевизионный пульт и что не так с кофеварками, стоящими в номерах, — обо всём этом вы узнаете из видео.