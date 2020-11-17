Раскрыт секрет быстрого получения багажа на ленте

Российская путешественница раскрыла способ, который поможет быстро получить свой багаж в целости и сохранности. О необычном лайфхаке она рассказала на своем канале в "Яндекс Дзен" Maria Travel.

Девушка отметила, что в большинстве авиакомпаний вам не откажут в просьбе пометить ваш чемодан биркой "хрупкий багаж", к тому же, услуга почти везде оказывается бесплатно. Поэтому девушка смело рекомендует воспользоваться такой возможностью.

По словам путешественницы, с хрупкими вещами грузчики обращаются максимально бережно и стараются быстрее выставить эти чемоданы на багажную ленту. Таким образом, знающие путешественники смогут сэкономить свое время и быстрее получить вещи после перелета.