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Россиянка поделилась секретом, как быстро получить багаж в аэропорту 

Стелла Шмель 3 часа назад
Раскрыт секрет быстрого получения багажа на ленте
Фото: depositphotos.com
Российская путешественница раскрыла способ, который поможет быстро получить свой багаж в целости и сохранности. О необычном лайфхаке она рассказала на своем канале в "Яндекс Дзен" Maria Travel.
Девушка отметила, что в большинстве авиакомпаний вам не откажут в просьбе пометить ваш чемодан биркой "хрупкий багаж", к тому же, услуга почти везде оказывается бесплатно. Поэтому девушка смело рекомендует воспользоваться такой возможностью.
По словам путешественницы, с хрупкими вещами грузчики обращаются максимально бережно и стараются быстрее выставить эти чемоданы на багажную ленту. Таким образом, знающие путешественники смогут сэкономить свое время и быстрее получить вещи после перелета.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянин поделился впечатлениями от Сочи в ноябре.
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