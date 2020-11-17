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Россиянин поделился впечатлениями от Сочи в ноябре 

Стелла Шмель 3 часа назад
Стала известна обстановка в Сочи после закрытия туристического сезона. Путешественник из России поделился впечатлением от своей поездки на канале в "Яндекс Дзен".
Он рассказал, что в горном секторе погода "замечательная": снег уже выпал, но по-прежнему сухо, а на улице — тепло.
Как отметил турист, на зимние праздники забронировано 90% мест в гостиницах, а пока можно насладиться полупустыми локациями. По утверждениям путешественника, народу мало, а в ресторан можно попасть без проблем.

"Альтернатива кафе на Красной Поляне — различные столовые. Там дешевле",

— рассказал он, посчитать, что эта информация поможет экономным туристам сберечь средства.
Ранее "Рамблер" писал, что сочинцы стали сдавать балконы в почасовую аренду.
Новости путешествий , Видео
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