Россиянин поделился впечатлениями от Сочи в ноябре 

Стала известна обстановка в Сочи после закрытия туристического сезона. Путешественник из России поделился впечатлением от своей поездки на канале в "Яндекс Дзен".

Он рассказал, что в горном секторе погода "замечательная": снег уже выпал, но по-прежнему сухо, а на улице — тепло.

Как отметил турист, на зимние праздники забронировано 90% мест в гостиницах, а пока можно насладиться полупустыми локациями. По утверждениям путешественника, народу мало, а в ресторан можно попасть без проблем.

"Альтернатива кафе на Красной Поляне — различные столовые. Там дешевле",

— рассказал он, посчитать, что эта информация поможет экономным туристам сберечь средства.