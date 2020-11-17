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Еще одна страна открылась для россиян 

Стелла Шмель 4 часа назад
Еще одна страна открылась для россиян
Фото: depositphotos.com
Для туристов, в том числе российских, открыла границы еще одна пляжная страна. Об этом сообщает Ассоциация туристов России (АТОР). Речь идет о Тунисе.
По новым правилам все самостоятельные путешественники, прибывшие на территорию страны, должны будут предоставить документы о прохождении теста на коронавирус с отрицательным результатов. Кроме того, придется пройти двухнедельный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе.
Тех же, кто покупал пакетный тур, данное правило не коснется. Таких туристов будут обслуживать согласно санитарному протоколу для групп: во время проживания в гостинице и поездок путешественники будут находиться под наблюдением гида, все самостоятельные экскурсии запрещены.
В объектах размещения и общественных местах действует обязательное правило — ношение масок.
Несмотря на то, что формально границы открыли, авиасообщение пока не восстановлено — ни чартерные, ни регулярные рейсы между Россией и Тунисом пока не запущены.
Ранее "Рамблер" писал, что сочинцы стали сдавать балконы в почасовую аренду.
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