Еще одна страна открылась для россиян 

Для туристов, в том числе российских, открыла границы еще одна пляжная страна. Об этом сообщает Ассоциация туристов России (АТОР). Речь идет о Тунисе.

По новым правилам все самостоятельные путешественники, прибывшие на территорию страны, должны будут предоставить документы о прохождении теста на коронавирус с отрицательным результатов. Кроме того, придется пройти двухнедельный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе.

Тех же, кто покупал пакетный тур, данное правило не коснется. Таких туристов будут обслуживать согласно санитарному протоколу для групп: во время проживания в гостинице и поездок путешественники будут находиться под наблюдением гида, все самостоятельные экскурсии запрещены.

В объектах размещения и общественных местах действует обязательное правило — ношение масок.

Несмотря на то, что формально границы открыли, авиасообщение пока не восстановлено — ни чартерные, ни регулярные рейсы между Россией и Тунисом пока не запущены.