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Сочинцы стали сдавать балконы в почасовую аренду 

Стелла Шмель 3 часа назад
Сочинцы стали сдавать балконы в почасовую аренду
Фото: depositphotos.com
Жители города Сочи начали сдавать балконы в аренду по часам. Предположительно, спрос на эту услугу достаточно высок из-за большого числа отдыхающих, которые работают на "удаленке". Об этом сообщают "Вести".

"Туристы со всей страны приезжают на курорт. Многие в течение долгого периода времени работают дистанционно. В настоящий момент апартаменты в городе выкуплены. Людям буквально приходится снимать койко-место. Однако работать там негде, поэтому сейчас появился повышенный спрос на балконы",

— сообщили в одной из турфирм и пояснили, что балконы в основном сдаются в рабочее "офисное" время — с 9 до 18 часов
Ранее "Рамблер" писал, что блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи.
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