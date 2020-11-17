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Россияскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи 

Катерина Саломе 3 часа назад
Российская блогерша Маша Вэй рассказала об ужасном происшествии, случившемся с ней накануне ночью. Актрису залило кипятком в сочинском отеле. Подробностями она поделились в своем Instagram-аккаунте.

"Вчера я проснулась в 3 часа ночи от странного шипения, все было в пару, откуда-то шел жар. Честно, я сразу подумала, что мы горим. Оказалось, что взорвалась батарея-сушилка, из нее валил кипяток. Я спросонья попыталась заткнуть ее полотенцами, но напор был такой сильный, что меня просто облило кипятком",

— поделилась звезда.
По словам Маши всего за пару минут номер отеля на Красной Поляне полностью заполнился горячей водой, после чего отключился свет. Из-за густого пара ничего не было видно.
Также девушка отметила, что помощь ей пришлось ждать около часа. В результате затопило номера шестью этажами ниже.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что обрушение скалы рядом с туристами попало на видео.
Новости путешествий , Видео
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