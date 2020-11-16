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Обрушение огромной скалы в океан рядом с туристами сняли на видео 

Даня Виттиг 2 часа назад
Огромный кусок скалы рухнул в океан на Канарских островах. Кадры с места события опубликовал Daily Star.
На кадрах виден пляж Аргага, который расположен на популярном испанском курорте Валле-Гран-Рей на острове Ла Гомера. На пляже находятся несколько человек, рядом бегает собака. В какой-то момент в нескольких метрах от них начинает разрушаться огромная скала, а фрагмент глыбы падает в воду, поднимая высокий столб пыли.
Позже на место прибыли представители оперативных служб — спасатели не исключают, что под завалами могут быть люди, поскольку на побережье находилась стоянка домов на колесах.
Пляж, на котором случилось обрушение, официально закрыт для туристов из-за трещин в скалах. Власти курорта опасаются повторного обрушения.
Ранее "Рамблер" сообщал, какой город массово заинтересовал российских туристов.
Новости путешествий , Видео , Газета Daily Star
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