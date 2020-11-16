Огромный кусок скалы рухнул в океан на Канарских островах. Кадры с места события опубликовал Daily Star.

На кадрах виден пляж Аргага, который расположен на популярном испанском курорте Валле-Гран-Рей на острове Ла Гомера. На пляже находятся несколько человек, рядом бегает собака. В какой-то момент в нескольких метрах от них начинает разрушаться огромная скала, а фрагмент глыбы падает в воду, поднимая высокий столб пыли.

Позже на место прибыли представители оперативных служб — спасатели не исключают, что под завалами могут быть люди, поскольку на побережье находилась стоянка домов на колесах.

Пляж, на котором случилось обрушение, официально закрыт для туристов из-за трещин в скалах. Власти курорта опасаются повторного обрушения.