Названа самая частая болезнь стюардесс 

Стюардесса из России рассказала, какие болезни чаще всего встречаются у бортпроводниц. Этим она поделилась на своей странице @lovefaliya в TikTok.

По словам девушки, стюардессы постоянно на ногах, поэтому чаще всего у них появляется варикоз. Для борьбы с ним необходимо носить специальные чулки. Однако, как рассказала россиянка, никто этого не делает, поэтому бортпроводницы периодически обращаются за медицинской помощью.

Кроме того, стюардессы часто сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи, недосып и кровотечения из носа из-за сухого воздуха на борту. Также во время постоянных перелетов члены экипажа подвергаются радиации.