Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Названа самая частая болезнь стюардесс 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Стюардесса из России рассказала, какие болезни чаще всего встречаются у бортпроводниц. Этим она поделилась на своей странице @lovefaliya в TikTok.
По словам девушки, стюардессы постоянно на ногах, поэтому чаще всего у них появляется варикоз. Для борьбы с ним необходимо носить специальные чулки. Однако, как рассказала россиянка, никто этого не делает, поэтому бортпроводницы периодически обращаются за медицинской помощью.
Кроме того, стюардессы часто сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи, недосып и кровотечения из носа из-за сухого воздуха на борту. Также во время постоянных перелетов члены экипажа подвергаются радиации.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса эффектно закрыла багажную полку в шпагате.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Почему кресла в самолетах синего цвета
02:25
Почему кресла в самолетах синего цвета
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Посадки самолетов, которые пошли не по плану
13:37
Посадки самолетов, которые пошли не по плану
Новости путешествий
Как мусульманки проходят контроль в аэропорту
03:12
Как мусульманки проходят контроль в аэропорту
Новости путешествий
Как японцы живут на действующем вулкане
08:40
Как японцы живут на действующем вулкане
Новости путешествий
10 самых странных мест в Чернобыле
10:10
10 самых странных мест в Чернобыле
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение