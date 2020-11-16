Стюардесса исполнила акробатический трюк на борту самолета.
Необычное поведение сотрудницы сняли на видео, а позже запись была опубликована в Instagram-аккаунте @flight__love, который рассказывает про жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенных кадрах запечатлено, как бортпроводница, одетая в форменную мини-юбку, поднимает ногу в вертикальном шпагате и ступней закрывает багажную полку.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Замечательно выглядишь», «Потрясающе», «Хотелось бы с тобой полетать», «Хороший размах!», «Просто прелесть!», «Прекрасная гибкость», «Очень красиво», — писали они.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как часто у стюардесс и пилотов случаются романы.