Сотрудники отелей раскрыли нелепые просьбы постояльцев

Сотрдуники британских отелей поделились самыми необычными просьбами гостей.

Поставить запасную кровать для воображаемого друга, принести земли со стадиона Ливерпуля и отрезать часть подушки, поскольку она слишком велика — это малая часть странных запросов, которые получили сотрудники гостиниц за последний год.

Работающие на ресепшн привыкли решать бытовые трудности клиетов, но иногда постояльцы воспринимают их за прислугу или выдумавают фантастические просьбы. Например, у работников отеля в Саутгемптоне спросили: "Можете ли вы поставить дополнительную кровать в нашей комнате для воображаемого друга моего сына Фрэнка".

Портье гостиницы в Бирмингеме услышал такую просьбу: "Могу ли я оставить 200 бабочек для завтрашней свадьбы в холодильнике в вашем складском помещении?" А к его коллеге в Ньюкасле обратились с таким вопросом: "Могу ли я хранить ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра в морозильной камере?"

Гости просили принести им пластиковый пончик диаметром один метр, сшить платье из пододеяльника. Также портье просили пришить кристаллы Сваровски на вечернее платье, добавить в номере подсветку, чтобы создать эффект северного сияния, и провести регистрацию постояльцев в отеле так же, как в пьесе Шекспира.