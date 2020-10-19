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Открылся отель для зараженных коронавирусом 

Мира Маркина 2 часа назад
Открылся отель для зараженных коронавирусом
Фото: depositphotos.com
В Чехии открылся первый в мире отель для зараженных коронавирусом.
Объект размещения появился в центре Праги, и спрос на его услуги оказался довольно большим. Чаще всего люди бронируют одноместные номера, но иногда также заселяются пары.
Как сообщил менеджер отеля, все услуги, от заселения до заказа еды в номер, происходят бесконтактно — по телефону или в электронном виде. Персонал строго соблюдает меры предосторожности и носит необходимые средства защиты.
Главная особенность отеля — попасть в него могут только люди с положительным тестом на COVID-19. Если человек ждет результатов анализов или вообще не болеет, заселить его не смогут.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка раскрыла хитрую схему обмана при заселении в отель в Турции.
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