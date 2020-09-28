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Россиянка раскрыла «хитрую» схему обмана при заселении в отель в Турции 

Мира Маркина 5 часов назад
Работница турагентства раскрыла "хитрую" схему действий сотрудников отеля в Турции, которые пытались обмануть ее клиентку во время заселения. Об этом девушка рассказала на своем блоге в "Яндекс Дзен".
По словам автора, туристка выбрала для проживания пятизвездочную гостиницу в Анталье с системой "все включено". Стоимость одной ночи в гостинице оценивалась в семь тысяч рублей. Однако по прибытии путешественницы турагент заподозрила, что в отеле допустили ошибку:

«Просмотрев фото, я поняла, что нас обманули. Заселили не туда, куда был забронирован номер».

По словам эксперта, путаница возникла из-за того, что на территории гостиницы было три корпуса с похожими названиями номеров, но различными условиями размещения.
В конце концов, благодаря турагенту отдыхающей оперативно и без лишних доплат предоставили комнату в здании ближе к побережью.

«А туристка и не знала, что могла просто подарить свой оплаченный номер кому-то»,

— заключила автор.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтороссийские туристы отказались от заграницы осенью.
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Новости путешествий , Видео
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