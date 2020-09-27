Россияне отказались от заграницы

Российские туристы осенью планируют отдохнуть в пределах страны. Об этом сообщает Nation News.

В результате проведенного опроса выяснилось, что все больше россиян этой осенью отказываются от отдыха за границей в пользу путешествий по стране.

44% туристов заявили, что планируют поездку, не рассчитывая на кэшбэк, который был введен в августе с целью поддержки отечественного туризма. Еще 11% путешественников хотят вернуть средства за поездку. В октябре программу кэшбэков планируют повторить.