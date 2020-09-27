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Российские туристы отказались от заграницы осенью 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россияне отказались от заграницы
Фото: depositphotos.com
Российские туристы осенью планируют отдохнуть в пределах страны. Об этом сообщает Nation News.
В результате проведенного опроса выяснилось, что все больше россиян этой осенью отказываются от отдыха за границей в пользу путешествий по стране.
44% туристов заявили, что планируют поездку, не рассчитывая на кэшбэк, который был введен в августе с целью поддержки отечественного туризма. Еще 11% путешественников хотят вернуть средства за поездку. В октябре программу кэшбэков планируют повторить.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия возобновила полеты в еще одну страну.
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