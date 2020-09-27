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Россия возобновила полеты в еще одну страну 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Россия восстановила авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолеты будут летать из Москвы в Сеул один раз в неделю — по четвергам. Обратный рейс будет выполняться по субботам. Известно, что первый самолет в Южную Корею отправится уже на следующей неделе — 1 октября.
Частота рейсов будет зависеть от восстановления авиасообщения во всем мире.
С сегодняшнего дня также возобновлены полеты в Казахстан. С 24 сентября россияне могут улететь в Киргизию, а с 26 — в Белоруссию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы страны, потерявшие доход из-за пандемии.
Новости путешествий , Видео
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