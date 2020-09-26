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Названы страны, где из-за пандемии туристическая сфера пострадала больше всего

Полина Алферова
1 час назад
Специалисты составили рейтинг стран, экономика которых понесла самые большие потери из-за ограничения туристического потока в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на иорданский новостной портал Al Bawaba.
Выяснилось, что больше всего от туристических доходов зависят Мальдивы. Доля туризма в ВВП — 38,9 процента.
На втором месте — Британские Виргинские острова в Карибском море. Они были закрыты для путешественников 19 марта. Доля туризма в ВВП – 33 процента.
На третьем месте оказалось Макао, административный район КНР со специальным статусом. Четверть доходов Макао приходится на туристическую сферу.
На четвертом месте — голландский остров Аруба. Прибыль от туристов составляет 27,6 процента в ВВП.
Кроме того, в список вошли такие островные государства как Вануату, Кабо-Верде, Сент-Люсия, Белиз, Фиджи и Мальта.
Рамблер
Новости путешествий,РИА Новости,Мальдивы,
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