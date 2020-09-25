Журналистка РФ описала реальную ситуацию в Турции

Российская журналистка отправилась в отпуск в Турцию во время пандемии коронавируса и поделилась своими наблюдениями. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Женщина утверждает, что при въезде в Турцию от нее не требовали тест на коронавирус, однако до вылета на сайте Госуслуг необходимо заполнить черновик заявки о въезде на территорию России, который потребуется при возвращении на родину.

Журналистка также отметила, что в аэропорте тяжело соблюдать социальную дистанцию из-за маленькой площади, а в самолете члены экипажа не следили за использованием средств индивидуальной защиты. А перед посадкой на борт проводится термометрия. Если у туриста будет обнаружена повышенная температура, его отправят в медпункт для дополнительного осмотра.

В отелях персонал требовал носить маски. По словам туристки, их можно было брать бесплатно в неограниченном количестве. Также изменился порядок работы столовой: еду со шведского стола выдавал сам повар, а напитки наливали и приносили за стол официанты. А на пляже шезлонги были расставлены на расстоянии друг от друга, а люди соблюдали дистанцию даже при купании в море.