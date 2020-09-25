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Российская журналистка описала реальную ситуацию в Турции во время пандемии 

Анастасия Иванова 31 минуту назад
Журналистка РФ описала реальную ситуацию в Турции
Фото: РИА Новости
Российская журналистка отправилась в отпуск в Турцию во время пандемии коронавируса и поделилась своими наблюдениями. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Женщина утверждает, что при въезде в Турцию от нее не требовали тест на коронавирус, однако до вылета на сайте Госуслуг необходимо заполнить черновик заявки о въезде на территорию России, который потребуется при возвращении на родину.
Журналистка также отметила, что в аэропорте тяжело соблюдать социальную дистанцию из-за маленькой площади, а в самолете члены экипажа не следили за использованием средств индивидуальной защиты. А перед посадкой на борт проводится термометрия. Если у туриста будет обнаружена повышенная температура, его отправят в медпункт для дополнительного осмотра.
В отелях персонал требовал носить маски. По словам туристки, их можно было брать бесплатно в неограниченном количестве. Также изменился порядок работы столовой: еду со шведского стола выдавал сам повар, а напитки наливали и приносили за стол официанты. А на пляже шезлонги были расставлены на расстоянии друг от друга, а люди соблюдали дистанцию даже при купании в море.
Ранее «Рамблер» писал о том, что еще одна страна хочет возобновить авиасообщение с РФ.
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