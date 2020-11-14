Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Аль Капоне сошел с ума
Как Аль Капоне сошел с ума Cмотрите в Okko ⟶

Раскрыты самые непопулярные туристические направления у россиян на Новый год 

Мира Маркина 3 часа назад
Раскрыты самые нежеланные направления на Новый год
Фото: depositphotos.com
Онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru проанализировал данные сайта и назвал самые непопулярные направления у россиян на новогодние каникулы. Об этом сообщают РИА Новости.
Рейтинг был составлен на основании данных бронирования клиентами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
В первой десятке самых нежеланных направлений оказались Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва. Эксперты также отметили, что спрос на новогодние туры в эти города максимально упал по сравнению с 2019 годом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне запланировали отпуск на Новый год в одном месте.
Видео дня. Зачем для самолетов делают арку из воды
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Посадки самолетов, которые пошли не по плану
13:37
Посадки самолетов, которые пошли не по плану
Новости путешествий
Как мусульманки проходят контроль в аэропорту
03:12
Как мусульманки проходят контроль в аэропорту
Новости путешествий
Как японцы живут на действующем вулкане
08:40
Как японцы живут на действующем вулкане
Новости путешествий
10 самых странных мест в Чернобыле
10:10
10 самых странных мест в Чернобыле
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение