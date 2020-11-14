Раскрыты самые нежеланные направления на Новый год

Онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru проанализировал данные сайта и назвал самые непопулярные направления у россиян на новогодние каникулы. Об этом сообщают РИА Новости.

Рейтинг был составлен на основании данных бронирования клиентами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

В первой десятке самых нежеланных направлений оказались Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва. Эксперты также отметили, что спрос на новогодние туры в эти города максимально упал по сравнению с 2019 годом.