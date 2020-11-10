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Издание Российского союза туриндустрии Rata News сообщило, куда направятся россияне для празднования новогодних каникул.

По данным туроператоров, курорты Сочи станут самым массовым направлением для российских туристов в период новогодних праздников.

Туристы уже сейчас активно планируют отпуск в Центральном Сочи, Адлере и Красной Поляне — многие местные отели встали в stop-sales на праздничные даты. Пик спроса приходится на период с 26 декабря по 10 января.

«Помимо горнолыжного отдыха востребованы отели с бассейнами и собственными спа-центрами, санатории. Берут и прибрежные отели», — отметила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах.

В свою очередь гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что горнолыжный курорт Сочи стал в 2,5 раза популярнее, чем год назад, так как туда намерены приехать туристы, лишенные поездок в Европу — так, к 20 ноября в Красной Поляне «уже ничего не найдешь».

Инсайдеры сообщают, что свободных номеров почти не осталось, а активный тип отдыха на российском Юге вырос в цене в среднем на десять процентов.