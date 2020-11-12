Названа реальная опасность еды на борту самолета 

Американские ученые заявили о риске передаче COVID-19 во время приема пищи у пассажиров самолета. Об этом сообщает The Washington Post.

В результате изучения путей передачи коронавируса в перелетах ученым удалось выяснить, что употребление пищи на борту повышает шансы подхватить или распространить инфекцию. Чтобы этого избежать, следует приносить еду с собой, так как при организованном питании вероятность заразиться больше, поскольку все пассажиры одновременно снимают маски.

Специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Алабамы Дэвид Фридман подчеркнул, что в результате самостоятельного питания пассажиры сократят взаимодействие с бортпроводниками. Кроме того, они смогут принимать пищу, пока на соседях надеты маски. Эксперт рекомендует пассажирам договариваться между собой, чтобы принимать пищу по очереди.

«Время снятия маски можно ограничить 10 минутами, не допуская того, чтобы сидящие по соседству одновременно оказались без защиты»,

— добавил Фридман.