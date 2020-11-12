Российская стюардесса по имени Елизавета перечислила самые странные фразы, которые произносят на борту члены экипажа. Их значение она объяснила в видеоролике на своей странице в TikTok.

Бортпроводница объяснила, если старший бортпроводник говорит о «демонстрации без жилетов», он имеет в виду, что показывать аварийно-спасательное оборудование стюардессы будут без средств поддержки на воде, поскольку самолет пролетает над акваторией менее 30 минут.

Также, по словам Елизаветы, в случае поступившего от бортпроводника хвостовой части предложения «проверить аварийку», нужно включить аварийное освещение. Это необходимо сделать для того, чтобы проверить исправность оборудования, объяснила стюардесса.