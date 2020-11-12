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Стюардесса рассекретила самые странные фразы членов экипажа 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Российская стюардесса по имени Елизавета перечислила самые странные фразы, которые произносят на борту члены экипажа. Их значение она объяснила в видеоролике на своей странице в TikTok.
Бортпроводница объяснила, если старший бортпроводник говорит о «демонстрации без жилетов», он имеет в виду, что показывать аварийно-спасательное оборудование стюардессы будут без средств поддержки на воде, поскольку самолет пролетает над акваторией менее 30 минут.
Также, по словам Елизаветы, в случае поступившего от бортпроводника хвостовой части предложения «проверить аварийку», нужно включить аварийное освещение. Это необходимо сделать для того, чтобы проверить исправность оборудования, объяснила стюардесса.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что пилот раскрыл реальный смысл сообщений по громкой связи.
Новости путешествий , Видео
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