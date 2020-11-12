Пилот раскрыл реальный смысл сообщений по громкой связи 

Пилот самолета Патрик Смит раскрыл настоящий секрет объявлений, которые транслируются по громкой связи из кабины экипажа. На новость обратило внимание издание Daily Express.

Как рассказал Смит, на самом деле пилотов не учат, как правильно разговаривать с пассажирами и что конкретно необходимо говорить. Вся инструкция касается того, что делать точно не нужно: запрещено говорить о политике и религии. Также следует избегать пугающих терминов и тревожных слов.