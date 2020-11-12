Стюардесса удивила снимком в кабине пилота

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В Сети появилась фотография популярной в интернете стюардессы. Девушка сфотографировалась в кабине пилота. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @winged_angelss, который полностью посвящен внутренней жизни и будням членов экипажей самолета.

Девушка на снимке позирует в своей униформе. Ноги стюардесса положила на приборную панель, а на голове — фуражка командира воздушного судна.

@winged_angelss

В Сети восхититились кадром. Подписчики написали девушке множество комплиментов: