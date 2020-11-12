Стюардесса удивила снимком в кабине пилота

В Сети появилась фотография популярной в интернете стюардессы. Девушка сфотографировалась в кабине пилота. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @winged_angelss, который полностью посвящен внутренней жизни и будням членов экипажей самолета.
Девушка на снимке позирует в своей униформе. Ноги стюардесса положила на приборную панель, а на голове — фуражка командира воздушного судна.
@winged_angelss
В Сети восхититились кадром. Подписчики написали девушке множество комплиментов:
"Какие великолепные ноги", "Твои ноги кажутся просто бесконечными!", "Мне очень нравится эта поза".
Ранее "Рамблер" писал, что туристку поразили россияне в турецкой сауне.