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Стюардесса удивила Сеть фотографией в кабине пилота 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стюардесса удивила снимком в кабине пилота
Фото: Pixabay
В Сети появилась фотография популярной в интернете стюардессы. Девушка сфотографировалась в кабине пилота. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @winged_angelss, который полностью посвящен внутренней жизни и будням членов экипажей самолета.
Девушка на снимке позирует в своей униформе. Ноги стюардесса положила на приборную панель, а на голове — фуражка командира воздушного судна.
@winged_angelss
В Сети восхититились кадром. Подписчики написали девушке множество комплиментов:

"Какие великолепные ноги", "Твои ноги кажутся просто бесконечными!", "Мне очень нравится эта поза".

Ранее "Рамблер" писал, что туристку поразили россияне в турецкой сауне.
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