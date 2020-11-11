Туристку поразили россияне в сауне

Россиянка в своем блоге "Мама на море" на платформе " Яндекс . Дзен" рассказала, как ведут себя русские в турецкой сауне.

Для начала блогер обратила внимание на то, что русским людям ничто не может помешать хорошо отдохнуть (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.):

"Когда русский человек хочет нормально отдохнуть, то ничто ему не может помешать, даже новые, не во всем адекватные, «ковид-правила» в отелях Турции".

По словам россиянки, ее соотечественники халатно относятся к новым правилам. В подтверждение своих слов девушка привела ситуацию, произошедшую с ней не так давно в турецкой сауне:

"Сидим мы значит в сауне, в которой по новым правилам может одновременно находится не более 4-х человек. Сидим общаемся. Я, муж и еще пара-тройка семейных пар… Всего человек 10-12. Все русские! Иностранцы, видя противоречие с объявлением на двери и реальной обстановкой, даже не пытаются зайти. По «новым правилам» вход в сауну строго по записи. И некоторые вновь прибывшие действительно идут и записываются на определенное время.

Так вот в это самое определенное время заглядывает «дежурный по бане» и говорит «всем выйти, сейчас придут люди по записи». Все дружно ему кивают и отвечают «окей окей». Через пару минут заглядывает уже другой работник и диалог повторяется еще раз. Минут через пять работники понимают, что сами не справятся и просто запускают в сауну «записавшихся». Люди заходят в легком шоке. Сауна полная. Что делать?".

Блогер уверена: если бы новоприбывшими оказались иностранцы, они бы пошли жаловаться или устроили бы скандал на месте. Однако зашли русские:

"В итоге решение было найдено, и оно по-настоящему «гениальное» и полностью соответствует в духу нашего национального менталитета)