Туристку поразили россияне в сауне

"Когда русский человек хочет нормально отдохнуть, то ничто ему не может помешать, даже новые, не во всем адекватные, «ковид-правила» в отелях Турции".
"Сидим мы значит в сауне, в которой по новым правилам может одновременно находится не более 4-х человек. Сидим общаемся. Я, муж и еще пара-тройка семейных пар… Всего человек 10-12. Все русские! Иностранцы, видя противоречие с объявлением на двери и реальной обстановкой, даже не пытаются зайти. По «новым правилам» вход в сауну строго по записи. И некоторые вновь прибывшие действительно идут и записываются на определенное время.
Так вот в это самое определенное время заглядывает «дежурный по бане» и говорит «всем выйти, сейчас придут люди по записи». Все дружно ему кивают и отвечают «окей окей». Через пару минут заглядывает уже другой работник и диалог повторяется еще раз. Минут через пять работники понимают, что сами не справятся и просто запускают в сауну «записавшихся». Люди заходят в легком шоке. Сауна полная. Что делать?".
"В итоге решение было найдено, и оно по-настоящему «гениальное» и полностью соответствует в духу нашего национального менталитета)
Тем, кто пришел по записи, решили освободить отдельную скамейку в самом дальнем углу, на ней как раз могло поместиться четыре человека. А все остальные уплотнились в оставшейся части сауны) Вроде как и волки сыты, и овцы целы))".