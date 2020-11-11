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Туристку поразили россияне в турецкой сауне 

Мира Маркина 3 часа назад
Туристку поразили россияне в сауне
Фото: depositphotos.com
Россиянка в своем блоге "Мама на море" на платформе "Яндекс. Дзен" рассказала, как ведут себя русские в турецкой сауне.
Для начала блогер обратила внимание на то, что русским людям ничто не может помешать хорошо отдохнуть (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.):

"Когда русский человек хочет нормально отдохнуть, то ничто ему не может помешать, даже новые, не во всем адекватные, «ковид-правила» в отелях Турции".

По словам россиянки, ее соотечественники халатно относятся к новым правилам. В подтверждение своих слов девушка привела ситуацию, произошедшую с ней не так давно в турецкой сауне:

"Сидим мы значит в сауне, в которой по новым правилам может одновременно находится не более 4-х человек. Сидим общаемся. Я, муж и еще пара-тройка семейных пар… Всего человек 10-12. Все русские! Иностранцы, видя противоречие с объявлением на двери и реальной обстановкой, даже не пытаются зайти. По «новым правилам» вход в сауну строго по записи. И некоторые вновь прибывшие действительно идут и записываются на определенное время.

Так вот в это самое определенное время заглядывает «дежурный по бане» и говорит «всем выйти, сейчас придут люди по записи». Все дружно ему кивают и отвечают «окей окей». Через пару минут заглядывает уже другой работник и диалог повторяется еще раз. Минут через пять работники понимают, что сами не справятся и просто запускают в сауну «записавшихся». Люди заходят в легком шоке. Сауна полная. Что делать?".

Блогер уверена: если бы новоприбывшими оказались иностранцы, они бы пошли жаловаться или устроили бы скандал на месте. Однако зашли русские:

"В итоге решение было найдено, и оно по-настоящему «гениальное» и полностью соответствует в духу нашего национального менталитета)

Тем, кто пришел по записи, решили освободить отдельную скамейку в самом дальнем углу, на ней как раз могло поместиться четыре человека. А все остальные уплотнились в оставшейся части сауны) Вроде как и волки сыты, и овцы целы))".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне запланировали отдых на Новый год в одном месте.
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Новости путешествий , Яндекс
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