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Россиянка назвала плюсы и минусы жизни в Крыму 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиянка назвала плюсы и минусы жизни в Крыму
Фото: depositphotos.com
Россиянка, три месяца назад переехавшая из Красноярска в Крым, перечислила основные плюсы и минусы проживания на полуострове. О них она рассказала в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
К основным преимуществам автор поста отнесла свободный доступ к морю и чистый воздух. Благодаря второму фактору ее ребенок стал лучше спать.

«Для нас, видящих море в лучшем случае раз в два-три года, это просто праздник»,

— пояснила блогерша.
Россиянка также отметила, что в жилых домах рано включают отопление, а в местных магазинах широкий ассортимент свежих отечественных продуктов.
По словам автора статьи, в Крыму есть и свои минусы. Например, множество бездомных котов, грязную воду из крана и большое количество мусора на улицах, в частности, во дворах и на детских площадках.

«Нам пришлось постараться, чтобы найти контейнеры, куда выносят бытовые отходы. Если бы коммунальные службы этим вопросом всерьез озаботились, думаю, что грязи на улице было бы меньше»,

— отметила она.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названа разница в роскошных отелях Турции и Египта.
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