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Эксперт объяснила разницу в роскошных отелях Турции и Египта 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названа разница в роскошных отелях Турции и Египта
Фото: depositphotos.com
Основатель турфирмы Kazakovs Travel Марина Казакова объяснила разницу отдыха в роскошных отелях на курортах Турции и Египта. Ее слова приводит «РБК-Украина».
Эксперт заявила, что в турецких городах значительно больше гостиниц премиального класса. Поэтому туристам намного проще подобрать максимально подходящий под свои запросы вариант размещения.
Зато в Египте, по словам Казаковой, в настоящее время сохраняется комфортная температура — 25-27 градусов. Поэтому туда многие туристы едут за пляжным отдыхом, экскурсиями и дайвингом.

«Из-за того, что туристов там сейчас не так много, даже премиум-отели предлагают отдых по более низкой цене»,

— подчеркнула эксперт.
Также Казакова отметила, что Турция — это не только море, а еще и термальные курорты, где можно оздоровиться. В этой теплой стране множество отелей со спа-услугами — бассейн с подогревом, хаммам и сауна. Кроме того, в Турции есть горнолыжный отдых.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Россия возобновит полеты на Кипр.
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Новости путешествий , Марина Казакова , РБК-Украина
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