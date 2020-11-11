Туристка из России рассказала, как в Европе обманывают путешественников. Об этом она написала в своем блоге Happy Nataly на платформе «Яндекс Дзен».
Россиянка вспомнила свою рабочую поездку в Брюссель. Там ее знакомого обокрали на 700 евро (63 тысячи рублей). Мужчина шел в ресторан к друзьям, и его остановил человек в форме полицейского. Его попросили показать наличные деньги, так как сейчас в районе якобы проводят спецоперацию по выявлению фальшивых купюр. Турист открыл кошелек, мошенник выхватил все деньги и убежал.
"Как только деньги оказались в руках у так называемого полицейского, он рванул с места, а Миша остался на месте, пребывая в шоке. Такого развития событий он, конечно, не ожидал", - рассказала россиянка.
Мужчина вызвал настоящую полицию, его доставили в участок, однако деньги не вернули.