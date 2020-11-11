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Данные миллионов путешественников оказались под угрозой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Данные миллионов путешественников утекли в Сеть
Фото: depositphotos.com
Данные миллионов пользователей сайта онлайн-бронирования Booking могли быть получены хакерами. Об этом говорится в отчете компании Website Planet. Ее представители выявили некорректное хранение конфиденциальной информации.
Специалисты заявили, что утечка произошла по вине разработчика Prestige Software, который отвечает за хранение данных о бронировании. В плохо защищенной базе находятся более десяти миллионов аккаунтов.
Номера банковских карт, CVC-код на обороте карты, полные имена, телефоны и адреса пользователей годами хранились без защиты.
Как сообщает издание The Independent, в компании Prestige Software сразу же приступили к решению проблемы. Там отметили, что хакеры не получили доступ к данным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне решили отметить Новый год в одном городе.
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