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"Разочарование года": турист раскритиковал Крым

Мира Маркина
2 часа назад
Россиянин, посетивший Крым осенью, описал курорт словами "разочарование года" и раскрыл его главные недостатки. Своими наблюдениями турист поделился в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Путешественник посетил поселок Партенит, так как слышал о нем много хорошего. Однако, добравшись в пункт назначения, мужчина не увидел ничего особенного:
"Набережная оказалась совсем маленькой. Сначала я даже подумал, что мы попали куда-то не туда. Но эта небольшая полоска берега, зажатая между санаториями, оказалась поселковым пляжем. Делать тут было абсолютно нечего".
По словам блогера, большая часть пляжных зон и других стоящих посещения мест в Партените находится на территории санаториев, куда простые жители могут попасть только за деньги:
"Например, центр поселка занимает огромный санаторий "Айвазовское" управления делами президента. Говорят, там красивый парк. Но касса закрывается в 16 с чем-то, а вот вам цены на билеты: чтобы пройти на территорию сейчас нужно заплатить 600 рублей".
Мужчине также удалось пообщаться с жительницей Партенита, которая рассказала, что местные недовольны сложившейся ситуацией. Раньше у них была возможность попасть бесплатно на территорию пансионатов, но четыре года назад все изменилось.
"К мысу Плака, кстати, проход через другой санаторий, где тоже нужно платить за право пройти и полюбоваться природой. Возможно, я не знаю каких-то секретных троп, но Партенит вызвал большое разочарование и остался в памяти как поселок перекрытого моря и сплошных заборов",
- заключил путешественник.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что определены самые популярные курорты Крыма среди россиян.
Новости путешествий,Яндекс,Партенит,Республика Крым,
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