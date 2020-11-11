"Разочарование года": турист раскритиковал Крым

По словам блогера, большая часть пляжных зон и других стоящих посещения мест в Партените находится на территории санаториев, куда простые жители могут попасть только за деньги:

Мужчине также удалось пообщаться с жительницей Партенита, которая рассказала, что местные недовольны сложившейся ситуацией. Раньше у них была возможность попасть бесплатно на территорию пансионатов, но четыре года назад все изменилось.