"Разочарование года": турист раскритиковал Крым

"Набережная оказалась совсем маленькой. Сначала я даже подумал, что мы попали куда-то не туда. Но эта небольшая полоска берега, зажатая между санаториями, оказалась поселковым пляжем. Делать тут было абсолютно нечего".
"Например, центр поселка занимает огромный санаторий "Айвазовское" управления делами президента. Говорят, там красивый парк. Но касса закрывается в 16 с чем-то, а вот вам цены на билеты: чтобы пройти на территорию сейчас нужно заплатить 600 рублей".
"К мысу Плака, кстати, проход через другой санаторий, где тоже нужно платить за право пройти и полюбоваться природой. Возможно, я не знаю каких-то секретных троп, но Партенит вызвал большое разочарование и остался в памяти как поселок перекрытого моря и сплошных заборов",