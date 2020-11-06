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Определены самые популярные курорты Крыма среди россиян 

Анастасия Иванова 19 часов назад
Названы самые популярные курорты Крыма среди россиян
Фото: Рамблер
Курорты Южного берега Крыма стали самыми популярными у путешественников в туристическом сезоне этого года. Об этом со ссылкой на данные министерства курортов и туризма республики сообщили «КрымИнформ».
Наиболее востребованными городами в общем потоке отдыхающих оказались Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки. Их популярность объясняется, климатическими и инфраструктурными возможностями.
Кроме того, к числу перспективных курортов полуострова присоединился Коктебель, но его существенным недостатком стало недостаточное количество качественных объектов для размещения отдыхающих.
Ранее "Рамблер" сообщал о преимуществе Крыма перед Турцией.
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Отдых в России , Крыминформ
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