Названы самые популярные курорты Крыма среди россиян

Курорты Южного берега Крыма стали самыми популярными у путешественников в туристическом сезоне этого года. Об этом со ссылкой на данные министерства курортов и туризма республики сообщили «КрымИнформ».

Наиболее востребованными городами в общем потоке отдыхающих оказались Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки. Их популярность объясняется, климатическими и инфраструктурными возможностями.

Кроме того, к числу перспективных курортов полуострова присоединился Коктебель, но его существенным недостатком стало недостаточное количество качественных объектов для размещения отдыхающих.