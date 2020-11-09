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Пассажир справил нужду на глазах у стюардессы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Пассажир справил нужду на глазах у стюардессы
Фото: depositphotos.com
Пассажир самолета, летевшего из Кипра в Великобританию, справил нужду на глазах у стюардессы. За поступок 57-летнего мужчину оштрафовали в суде на 670 фунтов стерлингов. Об этом пишет Fox News.
Турист по имени Кристофер Тус (Christopher Tooth) возвращался с отдыха вместе со своим 34-летним сыном. Его обвинили в том, что он съел обед одного из членов экипажа и снят маску во время полета. Мужчина вступился за сына и начал вести себя агрессивно.
После посадки он захотел сходить в уборную, но его не пустили. Тогда Кристофер выломал дверь в туалет и справил нужду прямо на глазах у членов экипажа. В суде он заявил, что был пьян и принес извинения полиции и сотрудникам авиакомпании за свое поведение. В качестве наказания его приговорили к выплате штрафа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сотрудник аэропорта дал совет недовольным пассажирам.
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Новости путешествий , Fox News
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