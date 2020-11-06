Сотрудник аэропорта дал совет недовольным пассажирам

Работник аэропорта подсказал авиапассажирам, как быть, если они недовольны условиями обслуживания в аэропортах. Свое мнение он написал на сайте Reddit. По мнению мужчины, в современном мире для решения проблем лучше всего подходят социальные сети.
«Twitter — это, вероятно, самая серьезная сила, которой вы можете обладать», — пояснил он.
По словам сотрудника, клиентам авиакомпаний, оказавшимся в затруднительном положении, следует использовать для обращений и жалоб каналы в социальных сетях. Дело в том, что компании заботятся о своей репутации и стараются решить все конфликты, которые "ушли в Сеть".
Это подтвердил и глава консалтинговой компании That Lot Дэвид Шнайдер. Он отметил, что посты являются общедоступной информацией, и чем больше людей ее увидит, тем больше вреда будет причинено имиджу перевозчика.
«Кроме того, это поможет донести информацию до высшего руководства организации».
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