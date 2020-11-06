Сотрудник аэропорта дал совет недовольным пассажирам

Работник аэропорта подсказал авиапассажирам, как быть, если они недовольны условиями обслуживания в аэропортах. Свое мнение он написал на сайте Reddit. По мнению мужчины, в современном мире для решения проблем лучше всего подходят социальные сети.

«Twitter — это, вероятно, самая серьезная сила, которой вы можете обладать», — пояснил он.

По словам сотрудника, клиентам авиакомпаний, оказавшимся в затруднительном положении, следует использовать для обращений и жалоб каналы в социальных сетях. Дело в том, что компании заботятся о своей репутации и стараются решить все конфликты, которые "ушли в Сеть".

Это подтвердил и глава консалтинговой компании That Lot Дэвид Шнайдер . Он отметил, что посты являются общедоступной информацией, и чем больше людей ее увидит, тем больше вреда будет причинено имиджу перевозчика.