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Работник аэропорта дал эффективный совет недовольным пассажирам 

Анастасия Иванова 6 ноября 2020
Сотрудник аэропорта дал совет недовольным пассажирам
Фото: depositphotos
Работник аэропорта подсказал авиапассажирам, как быть, если они недовольны условиями обслуживания в аэропортах. Свое мнение он написал на сайте Reddit. По мнению мужчины, в современном мире для решения проблем лучше всего подходят социальные сети.

«Twitter — это, вероятно, самая серьезная сила, которой вы можете обладать», — пояснил он.

По словам сотрудника, клиентам авиакомпаний, оказавшимся в затруднительном положении, следует использовать для обращений и жалоб каналы в социальных сетях. Дело в том, что компании заботятся о своей репутации и стараются решить все конфликты, которые "ушли в Сеть".
Это подтвердил и глава консалтинговой компании That Lot Дэвид Шнайдер. Он отметил, что посты являются общедоступной информацией, и чем больше людей ее увидит, тем больше вреда будет причинено имиджу перевозчика.

«Кроме того, это поможет донести информацию до высшего руководства организации».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как происходит подготовка к полету.
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Комментарии 1
Лайфхаки , Дэвид Шнайдер
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