Украина пригласит в Чернобыль туристов 

Александр Ткаченко, глава министерства культуры и информационной политики Украины, предложил внести ряд объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Новый статус должен помочь развитию Чернобыльской территории как туристической зоны. Для этого планируют упростить систему посещения Чернобыля, придумать маршруты для экскурсий и наладить инфраструктуру. Кроме того, власти намерены разработать туристический бренд территории отчуждения.
Напомним, что ранее робот Spot американской компании Boston Dynamics прогулялся по территории АЭС и измерил уровень радиации в пунктах захоронения отходов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что еще одна страна открылась для иностранцев.