Украина пригласит в Чернобыль туристов 

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Новый статус должен помочь развитию Чернобыльской территории как туристической зоны. Для этого планируют упростить систему посещения Чернобыля, придумать маршруты для экскурсий и наладить инфраструктуру. Кроме того, власти намерены разработать туристический бренд территории отчуждения.

Напомним, что ранее робот Spot американской компании Boston Dynamics прогулялся по территории АЭС и измерил уровень радиации в пунктах захоронения отходов.