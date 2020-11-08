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Украина пригласит в Чернобыль туристов 

Полина Алферова 2 часа назад
Украина пригласит в Чернобыль туристов
Фото: РИА Новости
Александр Ткаченко, глава министерства культуры и информационной политики Украины, предложил внести ряд объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Новый статус должен помочь развитию Чернобыльской территории как туристической зоны. Для этого планируют упростить систему посещения Чернобыля, придумать маршруты для экскурсий и наладить инфраструктуру. Кроме того, власти намерены разработать туристический бренд территории отчуждения.
Напомним, что ранее робот Spot американской компании Boston Dynamics прогулялся по территории АЭС и измерил уровень радиации в пунктах захоронения отходов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что еще одна страна открылась для иностранцев.
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Новости путешествий , Александр Ткаченко , Минкультуры , ЮНЕСКО
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