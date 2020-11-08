Еще одна страна открылась для иностранцев

Непал
готов принять иностранных туристов. Об этом сообщает портал travelandliisure.com со ссылкой на руководителя департамента туризма страны Рудру Сингха Таманга.
Однако посетить страну пока смогут лишь альпинисты. Для въезда на территорию Непала они должны предварительно запросить разрешение, сообщить подробности своего горного маршрута и нанять местную команду сопровождающих. После этого путешественникам необходимо забронировать отель, в котором они проведут неделю карантина после прибывания.
Вдобавок к этому туристы должны оформить страховку на 5 тысяч долларов на случай госпитализации и лечения от коронавируса. Кроме того, в аэропорту им следует предъявить результат анализа на COVID-19, сделанного не ранее, чем за трое суток до въезда в Непал. Еще один ПЦР-тест у туристов возьмут на пятый день пребывания на карантине.
Из Москвы в аэропорт Катманду есть стыковочные авиарейсы через страны, с которыми Россия уже возобновила авиасообщение, - Турцию и ОАЭ.