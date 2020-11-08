Еще одна страна открылась для иностранцев

Однако посетить страну пока смогут лишь альпинисты. Для въезда на территорию Непала они должны предварительно запросить разрешение, сообщить подробности своего горного маршрута и нанять местную команду сопровождающих. После этого путешественникам необходимо забронировать отель, в котором они проведут неделю карантина после прибывания.

Вдобавок к этому туристы должны оформить страховку на 5 тысяч долларов на случай госпитализации и лечения от коронавируса. Кроме того, в аэропорту им следует предъявить результат анализа на COVID-19, сделанного не ранее, чем за трое суток до въезда в Непал. Еще один ПЦР-тест у туристов возьмут на пятый день пребывания на карантине.