Турист назвал страну для женщин легкого поведения

Россиянин съездил в отпуск и поделился своим мнением в блоге «Бородач» на платформе «Яндекс Дзен».
Мужчина был в Тунисе и определил его как «страну для алкоголиков и женщин легкого поведения». Как отметил турист, он отдыхал в городе Монастире — в отеле им с женой достался « убитый» номер, а отношение к русским он назвал потребительским.
«Раньше я не понимал, почему о русских отзываются плохо за границей. Но увидев то, что они вытворяют там, мне стало стыдно. Девушки, уже с утра подвыпившие, строят глазки молодым тунисцам и флиртуют с ними. При этом они не сильно стесняются остальных, считая, что знакомых тут нет, а значит, никто и не узнает».
Затем мужчина вновь пожаловался на пьяных соотечественников, но уже в самолете.
«Это были две семейки с детьми, которые перелили выпивку в бутылочки из-под детского сока и якобы пили сок. При этом у семей были дети, но это их не останавливало. Четыре часа обратного полета «были запоминающимися».
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