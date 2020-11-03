Турист назвал страну для женщин легкого поведения

Россиянин съездил в отпуск и поделился своим мнением в блоге «Бородач» на платформе «Яндекс Дзен».

Мужчина был в Тунисе и определил его как «страну для алкоголиков и женщин легкого поведения». Как отметил турист, он отдыхал в городе Монастире — в отеле им с женой достался « убитый» номер, а отношение к русским он назвал потребительским.

«Раньше я не понимал, почему о русских отзываются плохо за границей. Но увидев то, что они вытворяют там, мне стало стыдно. Девушки, уже с утра подвыпившие, строят глазки молодым тунисцам и флиртуют с ними. При этом они не сильно стесняются остальных, считая, что знакомых тут нет, а значит, никто и не узнает».

Затем мужчина вновь пожаловался на пьяных соотечественников, но уже в самолете.