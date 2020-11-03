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Россиянин назвал страну для алкоголиков и женщин легкого поведения 

Анастасия Иванова 12 часов назад
Турист назвал страну для женщин легкого поведения
Фото: depositphotos.com
Россиянин съездил в отпуск и поделился своим мнением в блоге «Бородач» на платформе «Яндекс Дзен».
Мужчина был в Тунисе и определил его как «страну для алкоголиков и женщин легкого поведения». Как отметил турист, он отдыхал в городе Монастире — в отеле им с женой достался « убитый» номер, а отношение к русским он назвал потребительским.

«Раньше я не понимал, почему о русских отзываются плохо за границей. Но увидев то, что они вытворяют там, мне стало стыдно. Девушки, уже с утра подвыпившие, строят глазки молодым тунисцам и флиртуют с ними. При этом они не сильно стесняются остальных, считая, что знакомых тут нет, а значит, никто и не узнает».

Затем мужчина вновь пожаловался на пьяных соотечественников, но уже в самолете.

«Это были две семейки с детьми, которые перелили выпивку в бутылочки из-под детского сока и якобы пили сок. При этом у семей были дети, но это их не останавливало. Четыре часа обратного полета «были запоминающимися».

Ранее "Рамблер" сообщал, о городах с самыми пугающими отелями.
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