Выяснилось, как сэкономить на курорте богачей 

Российский турагент раскрыла простой способ сэкономить на отдыхе на дорогом курорте. Способами сохранить деньги она поделилась в блоге «Хроники турагента».

По словам автора блога, единственный способ не потратить все состояние на Мальдивах — взять тур с питанием.

«Мальдивы — это отдельные острова, добраться к каждому можно только на гидросамолете либо на катере. (…) На острове нет ничего, кроме отеля и его инфраструктуры. Потому питаться, пить и гулять гости в любом случае будут там. Потому, если они в погоне за экономией берут только завтраки, их ждет ужасное разочарование, потому что все равно придется докупать остальное в отеле», — написала турагент.

В противном случае придется считать каждую бутылку воды. А по ее словам, бутылка привозной воды в объекте размещения может стоить 18 евро (1,6 тысячи рублей), а простой обед или ужин на одного человека обойдется в 50 евро (4,5 тысячи рублей). Таким образом, только на питание в день придется потратит около 200 евро (18 тысяч рублей).

«Выгоднее всего брать максимально возможный пакет питания в отеле, даже если разница в цене на первый взгляд большая. Это все равно намного дешевле, чем оплачивать все отдельно на месте», — отметила автор.

Ну а тем, кто собирается употреблять а тем, кто собираетс употреблять на Мальдивах алкоголь, рекомендуют брать пакет «все включено», поскольку ввоз спиртных напитков в мусульманскую страну запрещен, а в открытой продаже их нет.