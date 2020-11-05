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Россиянка рассказала о пристающих мужчинах в Абхазии 

Анастасия Иванова 1 час назад
Туристка рассказала о пристающих мужчинах в Абхазии
Фото: depositphotos.com
Россиянка вернулась с отдыха в Абхазии и рассказала, что практически на каждом шагу к ней приставали мужчины. Об этом она написала в своем блоге «Летаем сами» в «Яндекс. Дзене».
Туристка поехала в Абхазию в одиночестве. По ее словам, местные «истинно восточные» мужчины на самом деле не упускают возможности познакомиться.

«Только ленивый… Нет, не так! Даже ленивый пытался сделать мне то или иное предложение. Чтобы не пугать, сразу скажу, что опасности никакой они не представляют», — поделилась россиянка.

Она рассказала, что часто рядом с ней останавливались машины, чтобы подвести:

«Абхазские мужчины обладают потрясающим чувством юмора. Этого у них точно не отнять. Останавливались машины и в черте города. Некоторые открыто предлагали не подвезти, а например, угостить меня мороженым».

Однако после отказа они не настаивали и уезжали, пожелав хорошего дня.
Ранее "Рамблер" сообщал, что турист назвал страну для женщин легкого поведения.
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