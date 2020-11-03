Гигантские волны в Сочи попали на видео 

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены гигантские волны, разбивающиеся о берег, на одной из смотровых площадок в городе. Ролик опубликовали в паблике "Типичный Сочи" в "Вконтакте".

На видео запечатлены кадры со смотровой площадки Сочи, где стоят несколько человек, в то время, как в море бушует шторм. Несколько крупных волн разбиваются о берег.

"Страшно. Но красиво. В итоге — страшно красиво!",

— написал один из пользователей Сети в комментариях.

"Осенью и зимой такое на всем побережье можно наблюдать благодаря штормам!",

— резюмировал местный житель.

В связи с непогодой, на территории Краснодарского края в настоящее время действует экстренное предупреждение и режим повышенной готовности.