«Лишь бы денег урвать»: переезд из Перми в Сочи

Жители Краснодарского края в последние годы рассказывают о том, что многие туристы постепенно становятся местными. Как выяснил "Рамблер", тысячи россиян из северных регионов страны перебираются на юг.

О своем опыте они рассказывают в Сети. Причем впечатления о жизни на российских курортах оказываются совершенно разные.

Россиянка из Перми рассказала, как переехала в Сочи еще в 2016 году:

"Продала свою квартиру в Перми. На эти деньги купила две 1-комнатные в Адлере. Квартиры взяла с черновой отделкой. Одну буду сдавать, на «всякий случай» — вдруг на новом месте работы не приживусь?

Покупка квартир, и вообще недвижимости в Сочи — это отдельная тема. Господа-риелторы, так работать нельзя! Прощайтесь со своим средневековым отношением к клиенту — «лишь бы денег урвать», учитесь нести хоть какую-то ответственность и обязательства перед клиентом. Это элементарные правила этикета в коммерции. Читайте и изучайте Законы РФ, и Сочи — это тоже РОССИЯ! «Сват» и «Брат» — не могут решать «всех проблем», тем более если эти самые проблемы будут потом у покупателя. В общем у меня, пока я в суд не подала — правды бы не добилась. А вот этого в Сочи очень не любят (всем по секрету)…".

Женщина рассказала и о работе в Сочи:

"Если ты не рассчитываешь на вакантную должность руководящего звена (ибо всё расписано на долгие года "свои, да наши")— найти все же можно. Хотя, знаю случаи, когда хорошие специалисты своего дела, с хорошим стажем, прилично в Сочи зарабатывают. Тут еще одна есть причина: местные не любят много работать вообще и над собой тоже. То есть самообразование, для них — это пустая трата времени. А вот у «приезжих» не только более высокий уровень работоспособности, но и квалификация намного выше. Я нашла работу, которая мне подходит (помогла бывшая землячка). Не буду пока писать о зарплате, потому, что пока еще ничего не заработала и не получала. А сколько мне пообещал работодатель — пусть, это будет пока на его совести.. ".

А вот цены в магазинах, по ее словам, практически не отличаются. Цены на развлечения в городе дорогие, но зато есть то, на чем можно сэкономить:

"Квартплата, зимой, со всеми счетчиками — не превышала 1800 рублей в мес. При этом, у меня еще и бесплатная стоянка, во дворе дома.

При проживании в Сочи, я значительно экономила деньги — на бензине (так как мне не надо прогревать машину за час до выезда), на мойке машины (без ком.) и на зимней одежде!".

Интересно, что переехавшие в город люди думают о менталитете местных жителей. Женщина нашла в особенностях южан некоторые минусы:

"«ЮЖНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ» — назовите это как угодно… диаспора, кланы, «кумовство» и т.д. И интернете как каждом шагу обсуждается тема «всяких», типа такие-сякие кругом свои да наши, а нам русским житья не дают, и повторяться не хотелось бы, но эта особенная черта всего южного народа, умолчать про которую просто невозможно. И не могу осудить, и сказать, что — это плохая особенность. У нас в Перми, зачастую родные братья — сестры, живущие рядом — между собой не общаются. А «южане», не только знают в лицо, но и поддерживают общение с троюродными дядями и тетями. Разве это плохо?

Другая сторона, «южного родства» — как правило, сводится к теории «трех рукопожатий», и преследуется сугубо корыстной целью. Уверенность в родственниках «сильных мира сего» — приводит к низкому уровню знаний элементарных правовых основ. "

Зато, по ее словам, люди здесь чаще улыбаются и гораздо доброжелательней относятся к незнакомцам, чем на севере РФ:

"Меня подкупило, именно такое отношение к детям. Когда, "возрастной" и вполне солидный мужчина, может запросто "заиграть" и рассмешить ребенка на улице. Когда в магазине, легко другие могут купить и угостить сладостями… когда на проказы ребенка — тебе никто не наговорит кучу гадостей. Когда на рынке не надо покупать один банан — дают "за спасибо"…

У меня сынок (2 года), в прошлом году в магазине, оттолкнулся с тележкой и благополучно въехал на скорости в витрину с самой дорогой водкой! Я думала умру посреди магазина…. Сбежались почти все работники. А администратор с охранником, рассматривали ребенка — не порезался ли он? Мне слова плохого не сказали, посочувствовали только, что он такой шустрый и мы пошли домой!".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация автора сохранены.