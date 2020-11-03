«Лишь бы денег урвать»: переезд из Перми в Сочи

"Продала свою квартиру в Перми. На эти деньги купила две 1-комнатные в Адлере. Квартиры взяла с черновой отделкой. Одну буду сдавать, на «всякий случай» — вдруг на новом месте работы не приживусь?
Покупка квартир, и вообще недвижимости в Сочи — это отдельная тема. Господа-риелторы, так работать нельзя! Прощайтесь со своим средневековым отношением к клиенту — «лишь бы денег урвать», учитесь нести хоть какую-то ответственность и обязательства перед клиентом. Это элементарные правила этикета в коммерции. Читайте и изучайте Законы РФ, и Сочи — это тоже РОССИЯ! «Сват» и «Брат» — не могут решать «всех проблем», тем более если эти самые проблемы будут потом у покупателя. В общем у меня, пока я в суд не подала — правды бы не добилась. А вот этого в Сочи очень не любят (всем по секрету)…".
"Если ты не рассчитываешь на вакантную должность руководящего звена (ибо всё расписано на долгие года "свои, да наши")— найти все же можно. Хотя, знаю случаи, когда хорошие специалисты своего дела, с хорошим стажем, прилично в Сочи зарабатывают. Тут еще одна есть причина: местные не любят много работать вообще и над собой тоже. То есть самообразование, для них — это пустая трата времени. А вот у «приезжих» не только более высокий уровень работоспособности, но и квалификация намного выше. Я нашла работу, которая мне подходит (помогла бывшая землячка). Не буду пока писать о зарплате, потому, что пока еще ничего не заработала и не получала. А сколько мне пообещал работодатель — пусть, это будет пока на его совести.. ".
"Квартплата, зимой, со всеми счетчиками — не превышала 1800 рублей в мес. При этом, у меня еще и бесплатная стоянка, во дворе дома.
"«ЮЖНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ» — назовите это как угодно… диаспора, кланы, «кумовство» и т.д. И интернете как каждом шагу обсуждается тема «всяких», типа такие-сякие кругом свои да наши, а нам русским житья не дают, и повторяться не хотелось бы, но эта особенная черта всего южного народа, умолчать про которую просто невозможно. И не могу осудить, и сказать, что — это плохая особенность. У нас в Перми, зачастую родные братья — сестры, живущие рядом — между собой не общаются. А «южане», не только знают в лицо, но и поддерживают общение с троюродными дядями и тетями. Разве это плохо?
Другая сторона, «южного родства» — как правило, сводится к теории «трех рукопожатий», и преследуется сугубо корыстной целью. Уверенность в родственниках «сильных мира сего» — приводит к низкому уровню знаний элементарных правовых основ. "
"Меня подкупило, именно такое отношение к детям. Когда, "возрастной" и вполне солидный мужчина, может запросто "заиграть" и рассмешить ребенка на улице. Когда в магазине, легко другие могут купить и угостить сладостями… когда на проказы ребенка — тебе никто не наговорит кучу гадостей. Когда на рынке не надо покупать один банан — дают "за спасибо"…
У меня сынок (2 года), в прошлом году в магазине, оттолкнулся с тележкой и благополучно въехал на скорости в витрину с самой дорогой водкой! Я думала умру посреди магазина…. Сбежались почти все работники. А администратор с охранником, рассматривали ребенка — не порезался ли он? Мне слова плохого не сказали, посочувствовали только, что он такой шустрый и мы пошли домой!".