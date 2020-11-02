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Почему Белый дом действительно стал белым 

Елена Красовская 9 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, как появился Белый дом, один из главных символов США. Официальная резиденция президента Соединённых штатов находится в Вашингтоне и функционирует уже 220 лет. 1 ноября 1880 года Белый дом впервые открыл свои двери для знатного постояльца. Название постройка получила из-за цвета стен: её строили из серого песчаника и сразу же красили белой краской, чтобы защитить от влаги. Какие тайны скрывает Белый дом расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в Турции ввели налог на проживание в отелях.
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