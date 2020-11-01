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В Турции ввели налог на проживание в отелях 

Елизавета Назарова 1 ноября 2020
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Фото: depositphotos.com
С 1 ноября в Турции вводится налог на проживание в отелях. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нововведение должно было действовать с 1 апреля 2020 года, но его отложили в рамках помощи туристической отрасли, пострадавшей от пандемии.

"Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято", — сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что новый налог коснется только самостоятельных туристов, которые будут бронировать гостиницу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые популярные города для поездок по России.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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