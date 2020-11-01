В Турции ввели налог на проживание в отелях 

С 1 ноября в Турции вводится налог на проживание в отелях. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нововведение должно было действовать с 1 апреля 2020 года, но его отложили в рамках помощи туристической отрасли, пострадавшей от пандемии.

"Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято", — сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции.