В Турции не станут ограничивать въезд в Стамбул

Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции, заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на международные поездки в Стамбул. Об этом сообщает TourDom.ru.

Заявление было сделано в ходе заседания научного совета министерства здравоохранения Турции. Главной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в Стамбуле. Стало известно, что в турецком городе в последние дни обострилась ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом. По сообщениям властей, в Турции четверо из 10 заболевших выявляются именно в Стамбуле.

Министр сообщил, что ситуацию можно преодолеть, если местные жители и туристы будут соблюдать все принятые ранее меры безопасности.

Он также не подтвердил введения в Стамбуле комендантского часа по выходным дням.