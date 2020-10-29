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В Турции не станут ограничивать въезд туристов в Стамбул 

Анастасия Иванова 36 минут назад
В Турции не станут ограничивать въезд в Стамбул
Фото: РИА Новости
Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции, заявил, что власти страны пока не собираются ужесточать ограничения для туристов, а также вводить запрет на международные поездки в Стамбул. Об этом сообщает TourDom.ru.
Заявление было сделано в ходе заседания научного совета министерства здравоохранения Турции. Главной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в Стамбуле. Стало известно, что в турецком городе в последние дни обострилась ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом. По сообщениям властей, в Турции четверо из 10 заболевших выявляются именно в Стамбуле.
Министр сообщил, что ситуацию можно преодолеть, если местные жители и туристы будут соблюдать все принятые ранее меры безопасности.
Он также не подтвердил введения в Стамбуле комендантского часа по выходным дням.
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