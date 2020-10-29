Стало известно, куда россияне планируют отправиться на Новый год. Как сообщают аналитики TourDom.ru, средняя стоимость тура составляет 57 тысяч рублей.
Самым популярным местом бронирования стали прибрежные отели в городе Сочи. Вторая по популярности зона — Красная поляна. Далее идут Крым и Калининградская область, Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).
Среди международных направлений самым популярным запросом стала Турция. Средняя цена новогоднего тура — 116 тысяч рублей. Кроме того, желающие отдохнуть заинтересованы возможностью отправиться в Танзанию, Кубу, Абхазию и Египет.
Как отметил глава сети турагентств Алексан Мкртчян, 70-80% всех бронирований составляют туры по России. Тем не менее, продажи растут с опозданием по сравнению с прошлыми годами, так как люди боятся новых ограничений в связи с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно о новых запретах на российских пляжах.