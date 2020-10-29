Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶

Стало известно, куда россияне поедут на Новый год 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стало известно, куда россияне планируют отправиться на Новый год. Как сообщают аналитики TourDom.ru, средняя стоимость тура составляет 57 тысяч рублей.
Самым популярным местом бронирования стали прибрежные отели в городе Сочи. Вторая по популярности зона — Красная поляна. Далее идут Крым и Калининградская область, Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).
Среди международных направлений самым популярным запросом стала Турция. Средняя цена новогоднего тура — 116 тысяч рублей. Кроме того, желающие отдохнуть заинтересованы возможностью отправиться в Танзанию, Кубу, Абхазию и Египет.
Как отметил глава сети турагентств Алексан Мкртчян, 70-80% всех бронирований составляют туры по России. Тем не менее, продажи растут с опозданием по сравнению с прошлыми годами, так как люди боятся новых ограничений в связи с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно о новых запретах на российских пляжах.
Комментарии 2
Новости путешествий , Видео , Алексан Мкртчян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны с самыми красивыми девушками
Названы страны с самыми красивыми девушками
«Питание — слезы»: россиянин отдохнул в Турции
«Питание — слезы»: россиянин отдохнул в Турции
«Постоянно орут»: доминиканцы о россиянах
«Постоянно орут»: доминиканцы о россиянах
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Названы страны с самыми красивыми девушками
10:01
Названы страны с самыми красивыми девушками
Новости путешествий
Странные полумистические дыры на Земле
07:17
Странные полумистические дыры на Земле
Новости путешествий
Где нужно искать Атлантиду
06:09
Где нужно искать Атлантиду
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение