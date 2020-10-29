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Стало известно, куда россияне планируют отправиться на Новый год. Как сообщают аналитики TourDom.ru, средняя стоимость тура составляет 57 тысяч рублей.

Самым популярным местом бронирования стали прибрежные отели в городе Сочи. Вторая по популярности зона — Красная поляна. Далее идут Крым и Калининградская область, Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).

Среди международных направлений самым популярным запросом стала Турция. Средняя цена новогоднего тура — 116 тысяч рублей. Кроме того, желающие отдохнуть заинтересованы возможностью отправиться в Танзанию, Кубу, Абхазию и Египет.