Стало известно о новых запретах на российских пляжах 

Россиянам запретят брать на пляжи животных и играть в спортивные игры в необорудованных местах. Об этом сообщают РИА Новости

Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах, согласно которым людям будет запрещено брать к водоемам животных за исключением собак-поводырей. Туристам также запретят играть в спортивные игры в местах, не отведенных для этих целей, «подбрасывать» и «захватывать» купающихся, а также заходить в водоем при подъеме красного или черного флагов, заплывать за буйки и притапливать их.

Также обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. А пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.

Известно, что новые правила вступят в силу с января 2021 года.