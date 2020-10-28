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Стало известно о новых запретах на российских пляжах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стало известно о новых запретах на российских пляжах
Фото: РИА Новости
Россиянам запретят брать на пляжи животных и играть в спортивные игры в необорудованных местах. Об этом сообщают РИА Новости.
Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах, согласно которым людям будет запрещено брать к водоемам животных за исключением собак-поводырей. Туристам также запретят играть в спортивные игры в местах, не отведенных для этих целей, «подбрасывать» и «захватывать» купающихся, а также заходить в водоем при подъеме красного или черного флагов, заплывать за буйки и притапливать их.
Также обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. А пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.
Известно, что новые правила вступят в силу с января 2021 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы самые востребованные курорты Крыма.
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Новости путешествий , Евгений Зиничев , МЧС
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