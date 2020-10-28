Названы самые востребованные курорты Крыма 

Онлайн-сервис Tvil.ru провел исследование и выбрал самый востребованный курорт Крыма.

Как выяснилось, самым популярным местом на полуострове является поселок Оленевка. Кроме того, в список востребованных мест отдыха вошли поселки Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное.

По словам аналитиков, туристы бронировали отдых в курортных поселках Крыма на период от пяти до семи ночей и тратили на проживание в среднем от 1,9 до 3,2 тысяч рублей за ночь. Самым выгодным оказался отдых в Межводном, где можно снять жилье за 1890 рублей в сутки. Самые дорогие объекты размещения находятся в Мисхоре.