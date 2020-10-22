Отели в Крыму начали жесткую борьбу с местными

Отели и санатории Крыма начали борьбу против местных жителей, которые рвутся позагорать и искупаться на пляжах полуострова. Об этом написал один из авторов блога на платформе «Яндекс.Дзен».

Сообщается, что многие объекты размещения начали ограничивать доступ к прибрежным зонам отдыха и устанавливать заборы со штырями и колючей проволокой, закрыв доступ на территории всем, кроме персонала и клиентов. В результате чего местные жители вынуждены искать пути объездов и обходов.

Вот, что автор поста написал об ограничениях:

«Забор со штырями, между прутьями — сетка, чтобы тем, кто ходит с домашними животными, было особенно сложно, а в местах, где низкие секции примыкают к высоким — наварили сверху дополнительные решетки».

Он также добавил, что иногда охрана объектов может применять солидол, «который сильно воняет и пачкает одежду».