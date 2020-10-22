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Отели в Крыму начали жесткую борьбу с местными

Анастасия Иванова
1 час назад
Отели и санатории Крыма начали борьбу против местных жителей, которые рвутся позагорать и искупаться на пляжах полуострова. Об этом написал один из авторов блога на платформе «Яндекс.Дзен».
Сообщается, что многие объекты размещения начали ограничивать доступ к прибрежным зонам отдыха и устанавливать заборы со штырями и колючей проволокой, закрыв доступ на территории всем, кроме персонала и клиентов. В результате чего местные жители вынуждены искать пути объездов и обходов.
Вот, что автор поста написал об ограничениях:
«Забор со штырями, между прутьями — сетка, чтобы тем, кто ходит с домашними животными, было особенно сложно, а в местах, где низкие секции примыкают к высоким — наварили сверху дополнительные решетки».
Он также добавил, что иногда охрана объектов может применять солидол, «который сильно воняет и пачкает одежду».
Автор блога поделился, что бывают перекрыты в том числе и обычные дороги. Подобная ситуация для Крыма — не редкость.
Ранее «Рамблер» писал о том, как живет Египет без русских туристов.
Новости путешествий,Республика Крым,
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