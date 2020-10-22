«Просто умираем»: как живет Египет без русских туристов 

Последние десять лет туристический бизнес Египта переживает не лучшие времена. Сначала по стране прошлась волна протестов, которая получила название "Арабская весна", потом произошла крупнейшая авиакатастрофа, а через несколько лет на мир обрушился коронавирус. Все это повлияло на отток туристов из России, на которых "держалась" индустрия. "Рамблер" выяснил, как египтяне чувствуют себя без российских туристов.

Основной причиной для прекращения отношенний с Египтом стал терракт, который произошел в 2015 году. Преступники заложили бомбу в самолёт, вылетавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В ходе взрыва погибли 224 человека, включая 25 детей. С тех пор рейсы между египетскими курортами и РФ были прекращены.

"Все понимают, что повлияло на отток туристов из России, на местных это отразилось очень сильно. Закрылось более 30% отелей. Но пострадали не только они, я на тот момент работала в магазине масел. До закрытия границ с Россией мой оклад составлял 700$. А потом зарплата стала 150$. Разница огромная, но ничего не поделаешь".

Несмотря на стереотипы о русских, местные любили своих гостей за их щедрость и дружелюбие. Сфера со временем поменяла направление и начала работать на европейцев, но жители других стран оказались более расчетливыми, о чем говорят турагенты.

"Без русских мы просто умираем. Туристы из России всегда были самыми щедрыми. Частный тур сейчас заказывают по пять человек, погружение на дно Красного моря в батискафе, это дорогое удовольствие. Нынешним гостям такого не надо: у них нет денег, раскошеливаются только на самое дешёвое".

С момента терракта прошло уже более пяти лет, поэтому туристическая отрасль постепенно начала восстаналиваться за счет гостей из Европы и больших скидок для жителей самого Египта, но коронавирус вернул все обратно.