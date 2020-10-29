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Стюардесса раскрыла секрет пепельниц на борту самолета 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыт секрет пепельниц в самолете
Фото: depositphotos.com
Российская бортпроводница рассказала о запрете курения и объяснила, зачем на борту пепельницы. Этим она поделилась на своей странице в Instagram @julia_choco.
Стюардесса рассказала, что курение сигарет на борту самолета опасно, потому что оно может привести к пожару:

«В самолете есть материалы, которые очень быстро воспламеняются. Кроме того, курение нарушает права некурящих пассажиров».

При этом бортпроводница призналась, что авиационные правила обязывают перевозчиков устанавливать в туалетных комнатах съемные пепельницы закрытого типа в целях безопасности:

«Если какой-то пассажир нарушит правило, то он выбросит пепел и окурок не в мусорный ящик с бумагой, а в пепельницу».

По словам стюардессы, если человек закурит, в туалете сразу сработает детектор дыма — система безопасности начнет «издавать громкие звуки», и инцидент зафиксируется в кабине пилотов. В свою очередь, командир воздушного судна будет обязан передать информацию на землю и вызвать полицию в аэропорт.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названо основное условие в общении со стюардессами.
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