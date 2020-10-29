Названо основное условие в общении со стюардессами

Анонимная стюардесса дала несколько советов о том, как правильно пассажирам общаться с бортпроводниками. Дискуссия развернулась на Reddit.
Как рассказала девушка, самое главное — оставаться вежливым и благодарным. Стюардесса отметила, что важно не ждать ничего взамен. Например, каких-то дополнительных льгот или повышения класса обслуживания.
Бортпроводница отметила, что по долгу работы им приходится общаться с огромным количеством капризных людей. Поэтому крайне важно оставаться искренними.
Также стюардесса рекомендовала чаще обращаться к членам экипажа по имени и регулярно говорить "спасибо".
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